Beşiktaş Olimpiyat’ta galibiyete uçtu! Siyah-beyazlılar deplasmanda hata yapmadı

JOTA SİLVA İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlılarda Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva, Fatih Karagümrük karşısında ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başladı. Bu sezon 6 maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 2 de gol katkısında bulundu.

ABRAHAM YEDEK BAŞLADI

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, bu sezon ikinci kez yedek soyundu. Abraham, ligde 11. haftada Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinde de yedek kulübesinde başlamıştı. Bu sezon 13'ü Süper Lig, 6'sı Avrupa kupaları olmak üzere 19 maçta görev alan 28 yaşındaki oyuncu, 10 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe müsabakasının ardından Tammy Abraham'ın yerine en uçta ikinci kez El Bilal Toure'ye görev verdi.