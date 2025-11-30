Beşiktaş Olimpiyat'ta galibiyete uçtu! Siyah-beyazlılar deplasmanda hata yapmadı
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Jota Silva ve El Bilal Touré’nin golleriyle rakibini mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte mücadelede yaşananlar…
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede düdüğü Halil Umut Meler çaldı.
İlk yarıda iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyarken, 41. dakikada sahneye çıkan Jota Silva, kullanılan korner sonrası gelen pası iyi değerlendirerek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda her iki takım da gol arayışını sürdürdü. 71. dakikada sahneye çıkan El Bilal Touré, farkı ikiye çıkararak siyah-beyazlıları 2-0 öne taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, zorlu Fatih Karagümrük deplasmanından 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
8. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Jota Silva'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinden çıkardı.
34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Cerny'nin sert şutunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahasının sol çaprazındaki Jota Silva'ya gönderdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta topu kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
(İKİNCİ YARI)
48. dakikada Jurasek'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekerek sağ çapraza açıldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde sağ çaprazdan Gökhan Sazdağı'nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada ceza sahası sol çaprazından Jota Silva'nın penaltı noktasının soluna çıkardığı pasa gelişine vuran Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Grbic, topu uzanarak kornere gönderdi.
57. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde kaleci Grbic'in yumrukladığı top, penaltı noktası civarındaki Paulista'nın önünde kaldı. Oyuncunun kaleye gönderdiği topu Ndidi kafayla aşırdı. Kale önünde sırtı dönük pozisyondaki Emirhan Topçu'nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, savunmada Serginho'ya da çarparak kaleci Grbic'te kaldı. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Halil Umut Meler, topun Serginho'nun eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.
58. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı penaltıda kaleci Grbic, sağ alt köşeye uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
69. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahası sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sert şutunda Fatih Karagümrük file bekçisi Grbic, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına bir kez daha izin vermedi.
71. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından içeriye çevirdiği topu Toure, penaltı noktasının solunda kontrol etti. Bu oyuncunun, meşin yuvarlağı düzeltip sağ üst köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2
82. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın sert şutunda top üst direkten auta gitti.
Beşiktaş, maçı 2-0 kazandı.
MAÇTAN NOTLAR
ORKUN KÖKÇÜ TAKIMA DÖNDÜ
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'nün kırmızı kart cezası sona erdi. Ligin 11. haftaında oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezası alan 24 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından Fatih Karagümrük mücadelesinde 11'de sahaya sürüldü.
JOTA SİLVA İLK KEZ 11'DE
Siyah-beyazlılarda Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva, Fatih Karagümrük karşısında ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başladı. Bu sezon 6 maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 2 de gol katkısında bulundu.
ABRAHAM YEDEK BAŞLADI
Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, bu sezon ikinci kez yedek soyundu. Abraham, ligde 11. haftada Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinde de yedek kulübesinde başlamıştı. Bu sezon 13'ü Süper Lig, 6'sı Avrupa kupaları olmak üzere 19 maçta görev alan 28 yaşındaki oyuncu, 10 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe müsabakasının ardından Tammy Abraham'ın yerine en uçta ikinci kez El Bilal Toure'ye görev verdi.
DAVİD JURASEK, 4 MAÇ SONRA SAHADA
Siyah-beyazlıların Çek oyuncusu David Jurasek, 4 maç sonra süre aldı. Ligde son olarak Konyaspor maçının son dakikalarında görev alan 25 yaşındaki sol bek, sakatlanarak uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Rıdvan Yılmaz'ın yerine 11'de sahaya çıktı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memura ve 4C'liye enflasyon zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...
- 3 Aralık'ta okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Valilik açıklaması son durum
- Kediler nasıl evcil oldu? Yeni keşif tüm hikayeyi kökten değiştiriyor
- Girona–Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı?
- Regaip Kandili bu yıl ne zaman? 2025 dini günler takvimi
- Kütahya'da deprem! 30 Kasım AFAD-Kandilli son dakika: Kaç büyüklüğünde oldu?
- Yeni Fed Başkanı kim olacak? Trump kararını ne zaman duyuracak?
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 39 bin TL'yi aşan ek ilave! Zamlı ödeme tablosu yenilendi
- FB-GS derbi tarihi | Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
- Sarı kod verildi, sel riski artıyor! Meteoroloji uyardı: Kış nasıl geçecek? Sibirya etkisi yolda
- Spotify Wprapped 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Spotify Özet nasıl öğrenilir?
- Bilim dünyasını sarsan ses! Mars’ta yıldırım tespit edildi: Ne anlama geliyor?