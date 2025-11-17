17 Kasım 2025, Pazartesi
Beşiktaş duyurdu: Sergen Yalçın anjiyo operasyonu geçirdi

Beşiktaş duyurdu: Sergen Yalçın anjiyo operasyonu geçirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2025 11:53 Güncelleme: 17.11.2025 11:57
Beşiktaş duyurdu: Sergen Yalçın anjiyo operasyonu geçirdi

Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı resmi açıklamada teknik direktör Sergen Yalçın'ın anjiyo operasyonu geçirdiği duyuruldu. Açıklamada Yalçın'a geçmiş olsun mesajı verildi.

Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı resmi açıklamada, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın anjiyo geçirdiği ifade edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Beşiktaş duyurdu: Sergen Yalçın anjiyo operasyonu geçirdi

