Beşiktaş duyurdu: Sergen Yalçın anjiyo operasyonu geçirdi
Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı resmi açıklamada teknik direktör Sergen Yalçın'ın anjiyo operasyonu geçirdiği duyuruldu. Açıklamada Yalçın'a geçmiş olsun mesajı verildi.
Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.