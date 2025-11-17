Beşiktaş duyurdu: Sergen Yalçın anjiyo operasyonu geçirdi

Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı resmi açıklamada, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın anjiyo geçirdiği ifade edildi.



Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.