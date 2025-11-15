Beşiktaş’ta Rafa Silva çıkmazı! Portekizli yıldızın menajerinden siyah-beyazlılara yanıt

Beşiktaş'ta günlerdir tartışılan Rafa Silva krizi, Portekizli oyuncunun ayrılık talebini iletmesiyle yeni bir aşamaya taşındı.

"YA PROFESYONELLİK YA DA VEDA"

Yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Hasan Arat ile teknik direktör Sergen Yalçın ortak bir basın açıklaması yaptı. Başkan Arat, Portekizli oyuncuya sert bir mesaj vererek, "Ya profesyonelliğin gereğini yerine getirir ve sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini yerine getirir ya da belirlenen bonservisi getirip ayrılır" ifadeleriyle yanıt verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva krizinin perde arkasını anlatarak Portekizli yıldızın Kasımpaşa maçı haftasında antrenmanlara ve maçlara çıkmak istemediğini söyledi. Yalçın, göreve geldiği ilk gün Silva ve üç yabancı oyuncuyla toplantı yaptığını belirterek, "Rafa, futbolu bırakmak istediğini, burada mutsuz olduğunu söyledi. Onu rahatlatmaya çalıştık ama sonuçlar kötü gidince baskı arttı" dedi.

Yaşanan sürecin sosyal medya tartışmalarıyla büyüdüğünü ifade eden Yalçın, "Kasımpaşa maçı haftası 'antrenmana çıkmayacağım, maçta oynamayacağım' dedi. Ekibimle konuşup oyuncuyu serbest bıraktım. Bu noktadan sonra konu tamamen yönetimsel hale geldi" açıklamasında bulundu.

PORTEKİZLİ OYUNCU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Beşiktaş'ta günlerdir tartışılan Rafa Silva krizi, Portekizli yıldızın menajerlik şirketinin yayımladığı 21 maddelik kapsamlı açıklama ile bambaşka bir boyuta taşındı. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın "takımda mutsuz" ifadelerinin ardından sessizliğini bozan Silva cephesi, Portekiz basını Record aracılığıyla ilk kez detaylı şekilde konuştu.

Menajerlik şirketi tarafından paylaşılan bildiride, Rafa Silva'nın hem kulübün mevcut durumu hem de verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı açıklandı. İşte o maddeler:

1) Rafa Silva'nın Beşiktaş'a geliş sürecinde kendisine sunulan proje ile bugün karşılaştığı tablo arasında büyük fark olduğu belirtildi.

2) Yönetim ve teknik direktör değişikliklerinin yarattığı istikrarsızlığın, profesyonel tutumuna rağmen oyuncuyu olumsuz etkilediği vurgulandı.

3) Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan ve Katar dahil birçok teklif arasından Beşiktaş'ı bizzat kendi kararıyla seçtiği hatırlatıldı.

4) Süper Kupa zaferi sonrası umutlu başlayan sürecin, kısa sürede proje şartlarından uzaklaştığı ifade edildi.

5) Rafa'nın Beşiktaş'a mali sebeplerle gelmediği, eğer önceliği para olsaydı çok daha farklı bir adres seçeceği vurgulandı.

6) Başkan Serdal Adalı'nın, "João Mário ayrıldıktan sonra kimseyle konuşmadı, köpeğiyle vakit geçirdi" sözlerinin oyuncuyu olumsuz etkilediği belirtildi.

7) Rafa'nın hiçbir zaman kendisini takımın üzerinde görmediği ve kulübe her koşulda saygı duyduğu ifade edildi.

8) 32 yaşındaki futbolcunun, mevcut şartlar altında rolünü eskisi gibi yerine getiremeyeceğini düşünerek ekim ayında ayrılmak istediğini kulübe ilettiği kaydedildi.

9) Toplantıda dile getirilen "kariyeri bitirmek" ifadesinin bir anlık öfke anı olduğu, bunun bir tehdit ya da karar olmadığı özellikle vurgulandı.

10) Rafa'nın Türkiye'de Beşiktaş'tan başka hiçbir kulüpte forma giymeyeceği garantisi verildi.

11) Oyuncu ve menajerlik şirketinin hiçbir şekilde tehditte bulunmadığı belirtildi.

12) Kulüp ayrılığı kabul ederse Rafa'nın sözleşmeden doğan tüm ücretlerinden feragat etmeye hazır olduğu aktarıldı.

13) Ayrılığın gerçekleşmesi için karşılıklı anlaşmanın şart olduğu ifade edildi.

14) Beşiktaş'ın, bonservissiz aldığı ve sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan oyuncu için 15 milyon euro talep ettiğini menajerlik şirketinin doğruladığı ifade edildi.

15) "Menajer João Araújo ile futbol direktörü (Tugkan Keçecioğlu) arasında geçen görüşmelerde her zaman saygı ve anlayış olduğunu ifade eder."

16) "Bir menajer olarak görevinin, tüm tarafları memnun edecek çözümler üretmek olduğunu, ancak önceliğinin her zaman müşterilerini — bu durumda uzun yıllardır arkadaşı olan Rafa Silva'yı — korumak olduğunu belirtir."

17) Son günlerde çıkan "gülmüyor, konuşmuyor, sevinmiyor" gibi iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu söylendi.

18) Rafa'nın kariyerine devam edeceği, sözleşmesi sürdüğü müddetçe başka teklif dinlemeyeceği belirtildi.

19) "Onsoccer ve Rafa, tüm bu sürece gereken saygıyla yaklaşarak sağduyulu bir çözüm talep etmektedir. Hiçbir zaman ve hiçbir şartta tehdit veya şantajda bulunulmamıştır."

20) Oyuncunun, sözleşmesi boyunca tüm yükümlülüklerini profesyonel şekilde yerine getirmeye devam edeceği taahhüt edildi.

21) Son olarak Rafa'nın Beşiktaş taraftarlarına duyduğu sevginin değişmeyeceği, ortaya atılan iddiaların bu bağı zedelemeyeceği ifade edildi.