Beşiktaş’ta eski başkan Hasan Arat’a ibra şoku

02.11.2025 16:08
Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da Hasan Arat'ın başkanlık yaptığı 01/06/2024-29/12/2024 tarihleri arası için yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile bu dönem ibra edilmedi.

Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulda, Hasan Arat başkanlğındaki dönem ibra edilmedi.

01/06/2024 - 29/12/2024 arasını kapsayan dönem oylanırken üyeler oyçokluğuyla bu dönemi ibra etmedi.

