Beşiktaş Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor
Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.