29 Ağustos 2025, Cuma
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! Al Musrati İtalya yolcusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 17:06 Güncelleme: 29.08.2025 17:08
Beşiktaş, Al-Musrati'nin İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın paylaşımı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır. "

