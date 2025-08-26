Beşiktaş’ta bir transfer daha! Tiago Djalo İstanbul’a geliyor

Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Tiago Djalo'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

İşte Beşiktaş taraftarından yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Tiago Djalo'yu taşıyan uçak bu akşam 19.00'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."