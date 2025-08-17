Dolmabahçe’de zafer! Son dakikada ‘Kartal’ pençesi

Maçın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...

İLK YARI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

11. dakikada Beşiktaş'ta önde yapılan baskı sonrası kazanılan top son olarak Rashica'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

17. dakikada ceza yayı önünde sırtı dönük topla buluşan Abraham, dönerek pasında Orkun topa hareketlenirken, Robin Yalçın'ın kayarak müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

19. dakikada beyaz noktanın başına geçen Abraham, topu filelere gönderdi. 1-0

27. dakikada sağ kanatta Rashica'nın pasında Rafa Silva, kaleyi karşıdan gören noktadan ayak dışı yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Luccas Claro kafayı vururken, Abraham'dan sekerek kaleye yönelen topu Thiam kafayla ağlara yolladı. 1-1

39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Rashica'nın sert şutunda kaleci Marcos Felipe sağına yatarak çelerken top üst ağlarda kaldı.

43. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Mame Thiam, kale önünden yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



Goller: Tammy Abraham (dk. 19 pen.) (Beşiktaş), Thiam (dk. 29) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Luccas Claro, Yalçın Kayan (Eyüpspor), Wilfred Ndidi (Beşiktaş)

FOTOĞRAF: AA

İKİNCİ YARI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

61. dakikada sol kanattan topa hareketlenen Joao Mario, ceza sahasındaki Rafa Silva'ya pasını aktardı. Rafa Silva'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Abraham, pasını Rafa Silva'ya verdi. Rafa Silva'nın bekletmeden vuruşunda top dışarı çıktı.

77. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Joao Mario, kaleyi karşıdan gören noktadan yapmak istediği şutta savunma ayak koydu. Seken topa Felix kafayı vururken kaleci sağına gelen topu kornere çeldi.

82. dakikada ceza yayının sağından Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Mert Günok sağına yatarak topa sahip oldu.

83. dakikada gelişen Eyüpspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Ampem, dar açıdan sert şutunda kaleci Mert ayaklarıyla topu çeldi.

88. dakikada sağ kanatta top hareketlenen Taylan Bulut'un ortasında Abraham yakın mesafeden kafayı vururken kaleci gole izin vermedi.

89. dakikada Kartal Kayra'dan pasını alan Abraham, bekletmeden ceza yayı üzerindeki Joao Mario'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Marcos Felipe soluna uzanarak topa sahip oldu.

90+5. dakikada Demir Ege'nin ceza yayı gerisinden sert şutunda kaleciden seken top Abraham'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.

90+6. dakikada Gabriel Paulista'nın derinlemesine pasında Rafa Silva, ceza sahasına girerek sert şutla topu ağlara gönderdi. 2-1



Goller: Tammy Abraham (dk. 19 pen.), Rafa Silva (dk. 90+6) (Beşiktaş), Thiam (dk. 29) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Luccas Claro, Yalçın Kayan (Eyüpspor), Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)

İLK 11'LER!

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

İkas Eyüpspor: Marcos Felipe, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Robin Yalçın, Yalçın Kavan, Kerem Demirbav, Lucas Calegari, Serdar Gürler, Denis Dragus, Halil Akbunar, Mame Thiam