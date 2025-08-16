Beşiktaş resmen açıkladı! Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandı

16 Ağustos 2025, Cumartesi
Giriş: 16.08.2025 18:07
Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Schalke forması giyen Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

