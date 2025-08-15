Beşiktaş'a gurbetçi sağ bek! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, sağ bek transferi doğrultusunda Schalke 04'te forma giyen Taylan Bulut ve kulübü ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı yöneticiler Taylan Bulut'u İstanbul'a getiriyor.
Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Daha önce Jurasek, Abraham, Ndidi, ve orkun'u transfer eden Siyah-Beyazlılar, Schalke 04'ün sağ beki Taylan Bulut'la anlaşmaya vardı.
Genç oyuncu bugün saat 17'de İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'ın bu transfer için Alman kulübüne 6 milyon Euro bondervis ödeyeceği iddia edildi.