Beşiktaş’a gurbetçi sağ bek! Taylan Bulut İstanbul’a geliyor

Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Daha önce Jurasek, Abraham, Ndidi, ve orkun'u transfer eden Siyah-Beyazlılar, Schalke 04'ün sağ beki Taylan Bulut'la anlaşmaya vardı.

Genç oyuncu bugün saat 17'de İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'ın bu transfer için Alman kulübüne 6 milyon Euro bondervis ödeyeceği iddia edildi.