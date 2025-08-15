Beşiktaş’a gurbetçi sağ bek! Taylan Bulut İstanbul’a geliyor

15 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 11:13
Beşiktaş, sağ bek transferi doğrultusunda Schalke 04'te forma giyen Taylan Bulut ve kulübü ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı yöneticiler Taylan Bulut'u İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Daha önce Jurasek, Abraham, Ndidi, ve orkun'u transfer eden Siyah-Beyazlılar, Schalke 04'ün sağ beki Taylan Bulut'la anlaşmaya vardı.

Genç oyuncu bugün saat 17'de İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'ın bu transfer için Alman kulübüne 6 milyon Euro bondervis ödeyeceği iddia edildi.

