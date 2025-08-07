Kara Kartal İrlanda'da avantaj peşinde! St. Patrick's-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmanda karşılaşacak. Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve Sloven hakem David Smajc tarafından yönetilecek.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.
21.45'TEKİ MAÇI SLOVENYALI HAKEM YÖNETECEK
İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek.
KARTAL AVANTAJ PEŞİNDE
Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek sezona başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmandaki ilk maçta iyi bir sonuç olarak rövanş için avantaj yakalamak istiyor.
ORKUN FORMA BEKLİYOR
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı sürüyor.
Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçında hafif sakatlığından dolayı forma giymeyen Orkun Kökçü ise maç için Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.
HEDEF SEZONUN İLK GALİBİYETİ
Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle sezona giren siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında galibiyet arayacak.
Ortaya konulan oyundan dolayı eleştirilerin merkezinde olan Ole Gunnar Solskjaer ve siyah-beyazlı futbolcular, St. Patrick's'i yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.
GEDSON VE SEMİH AYRILDI
Beşiktaş'ta geride kalan haftada iki ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı takımın genç forveti Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralandı. Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ise Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu.
Gedson, Shakhtar ile oynanan ilk maçta forma giyerken, Semih ise iki karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olmuştu. Öte yandan uzun bir süredir formasından uzak kalan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ise bir başka Rus takımı Dinamo Moskova'ya katıldı.
GEDSON FERNANDES'İN YERİNE JEAN ONANA EKLENDİ
Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Gedson Fernandes'in yerine Konferans Ligi kadrosuna Jean Onana eklendi. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Kamerunlu orta saha, Gedson'un Spartak Moskova'ya transferi sonrasında listede kendine yer buldu.
Siyah-beyazlılarda Emrecan Uzunhan ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadı.
İRLANDA EKİPLERİYLE İLK MAÇ
Beşiktaş, İrlanda takımlarıyla ilk kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, St. Patrick's maçıyla Avrupa kupalarında ilk kez bir İrlanda takımına rakip olacak.
ST. PATRİCK'S, DAHA ÖNCE BAŞAKŞEHİR'E RAKİP OLDU
İrlanda ekibi, Türk temsilcisi Başakşehir ile daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. St. Patrick's, 2024-2025 sezonunda Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir ile eşleşti. St. Patrick's, sahasında 0-0 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Başakşehir'e 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
