Kara Kartal evinde Çaykur Rizespor mağlup oldu!

Fotoğraf-İHA

(İkinci yarı)

56. dakikada Joao Mario'nun ceza alanı çizgi üzeri sol çaprazdan sert vuruşunda top yakın kale direği dibinden auta gitti.

57. dakikada Hojer'in ceza alanı içi sol çaprazdan sert vuruşunda yerden uzak köşeye yönelen topu kaleci Mert son anda kornere çeldi.

61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Samet Akaydin kale alanı içinde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi. 0-1

64. dakikada Masuaku'nun sol taraftan pasında Joao Mario, ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

90+1. dakikada Taha'nın sol taraftan Emirhan Topçu'yu çalımladıktan sonra içeri çevirdiği topu sol çaprazdan Ali Sowe düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immmobile.

Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hqjer (K), Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Ghezzal, Sowe

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, ligde 38. ve son hafta oynanacak Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 38. ve son haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

2 İSİM YOK

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara katılan Emirhan Topçu'nun Rizespor müsabakasının maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Alex Oxlade-Chamberlain ile uzun süredir sahalardan uzak Bakhtiyor Zaynutdinov'un dışında eksik bulunmuyor.

GEDSON DÖNÜYOR

Ligde geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde anneannesinin vefatından dolayı forma giyemeyen Gedson Fernandes'in kadroya dönmesi bekleniyor.

Portekizli futbolcu, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Rizespor karşısında yeniden ilk 11'deki yerini alacak.

BEŞİKTAŞ LİGDE SON 5 MAÇTA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, söz konusu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Siyah-beyazlılar, Hatayspor'u 5-1, Fenerbahçe'yi derbide 1-0 ve Adana Demirspor'u 4-1 yenerken; Göztepe ve Alanyaspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

SEZONUN SON İÇ SAHA MAÇI

Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'ndaki son maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Rizespor karşısında kazanarak taraftarı önünde sezonu galibiyetle tamamlamak ve Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılım için üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda sahasında 23 maça çıkan Beşiktaş, bu müsabakalarda 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. "Kara kartal" bu maçlarda 48 gol atarken, 29 golü ise ağlarında gördü.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da yapılması planlanan maçı tarafsız bir ülke olan Macaristan'da oynamıştı. Beşiktaş söz konusu karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.