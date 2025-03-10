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CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 09:38 Güncelleme: 10.03.2025 21:30
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CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK’yi konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Beşiktaş - Gaziantep FK | Fotoğraf: AABeşiktaş - Gaziantep FK | Fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada sağ kanattan Rashica'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

26. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Ogün Özçiçek'in çektiği sert şutta, kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Immobile'nin kafayla indirdiği topa hareketlenerek ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rafa Silva, Viana'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

33. dakikada Maxim'den aldığı pasla ceza sahası dışından şutunu çeken Kozlowski'nin vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK

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