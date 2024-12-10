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Beşiktaş - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 14:27
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Beşiktaş - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Bodo/Glimt maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Norveç ekibi Bodo/Glimt'in konuğu olacak.

Bu zorlu müsabakada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova düdük çalacak. Glova'nın yardımcılıklarını Mihcal Ocenas ve Martin Dohal yapacak.

UEFA, bu maça ilişkin VAR ve AVAR hakemleriyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

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