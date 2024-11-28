29 Kasım 2024, Cuma
Haberler Beşiktaş Haberleri Macaristan'da hayal kırıklığı! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv’e mağlup

Macaristan'da hayal kırıklığı! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv’e mağlup

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 15:11 Güncelleme: 28.11.2024 23:04
ABONE OL
Macaristan’da hayal kırıklığı! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv’e mağlup

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Macaristan'ın ev sahipliği yaptığı Nagyerdei Stadı'nda Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında 3-1 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Maçtan bir kare - (AA)Maçtan bir kare - (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada caza sahası içinde topla buluşan Turgeman'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

23. dakikada sağ kanattan Davida'nın pasında kale önünde Kanichowsky topu ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada Semih'in pasında orta sahada topla buluşan Rafa Silva, hızla ceza sahası içine girip, kaleci Mishpati ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Maçtan bir kare - (AA)Maçtan bir kare - (AA)

45+1. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta Rashica'nın pasında Rafa Silva'nın şutunda top kaleyi bulmadı.

45+3. dakikada sol kanattan Weslley'in kale önüne pasında Dor Peretz'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada ceza yayı üzerinden Weslley Patati'nin yerden şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

55. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Salih'in sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

Maçtan bir kare - (AA)Maçtan bir kare - (AA)

70. dakikada Semih'in şutunda Lamkin topa elle müdahale edince hakem Sozza penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada beyaz noktanın başına geçen Immobile'nin şutunda kaleci Mishpati gole izin vermedi.

80. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Turgeman'ın şutunda kaleci Mert'ten dönen topu Weslley Patati ağlara gönderdi. 1-3

Karşılaşma Maccabi Tel Aviv'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör