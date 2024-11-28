Macaristan'da hayal kırıklığı! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv’e mağlup
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Macaristan'ın ev sahipliği yaptığı Nagyerdei Stadı'nda Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında 3-1 kaybetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleyi 3-1 kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada caza sahası içinde topla buluşan Turgeman'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.
23. dakikada sağ kanattan Davida'nın pasında kale önünde Kanichowsky topu ağlara gönderdi. 0-1
38. dakikada Semih'in pasında orta sahada topla buluşan Rafa Silva, hızla ceza sahası içine girip, kaleci Mishpati ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
45+1. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta Rashica'nın pasında Rafa Silva'nın şutunda top kaleyi bulmadı.
45+3. dakikada sol kanattan Weslley'in kale önüne pasında Dor Peretz'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada ceza yayı üzerinden Weslley Patati'nin yerden şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
55. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Salih'in sert şutunda top üstten dışarı çıktı.
70. dakikada Semih'in şutunda Lamkin topa elle müdahale edince hakem Sozza penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada beyaz noktanın başına geçen Immobile'nin şutunda kaleci Mishpati gole izin vermedi.
80. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Turgeman'ın şutunda kaleci Mert'ten dönen topu Weslley Patati ağlara gönderdi. 1-3
Karşılaşma Maccabi Tel Aviv'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.