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Beşiktaş Galatasaray derbisi hazırlıklarını tamamladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 13:11 Güncelleme: 27.10.2024 13:12
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Beşiktaş Galatasaray derbisi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda Galatasaray’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında, yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'la karşılaşacak.

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