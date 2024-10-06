Kartal deplasmanda yıkıldı! Beşiktaş Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım 90+5'te Maxim'in golüne engel olamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

3. dakikada rakip ceza yayı gerisinde topla buluşan Maxim'in yerden sol köşeye vuruşunu kaleci Mert uzanarak kontrol altına aldı.

21. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Immobile'nin yerden sert şutu yandan auta çıktı.

30. dakikada Immobile'nin kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması neticesinde VAR tavsiyesiyle inceleme yapıldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Ciro Immobile kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi. 0-1

34. dakikada savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya Okereke'nin aşırtma vuruşu yandan dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI

47. dakikada savunma arkasına sarkarak kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Okereke'nin yerden şutunu kaleci kurtardı.

65. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışında tehlikeli noktadan Masuaku ile kullandığı serbest vuruşta top yan direğin dibinden dışarı çıktı.

68. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası dışı sol çaprazından şutu kaleci Dioudis'te kaldı.

73. dakikada Mustafa'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lungoyi'nin yerden sert şutu kaleci Mert'ten döndü.

80. dakikada sağ kanattan Rashica'nın yerden pasına Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşu üstten auta çıktı.

90+5. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Kodro'nun indirdiği topu savunma uzaklaştırmaya çalışırken, meşin yuvarlağı önünde bulan Maxim'in şutu ağlara gitti. 1-1

7 YIL SONRA İLK

Beşiktaş'ın Gaziantep FK karşısında gol sevinci yaşayan yıldızı Ciro Immobile, 7 yıl sonra bir ilki başardı. İtalyan futbolcu ilk 7 maçında 7 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Ekim 2017'de Adis Jahovic, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti. 7 yıl sonra bunu başaran ilk isim Immobile oldu..