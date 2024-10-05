Beşiktaş Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

GAZİANTEP FK MAÇI KAMP KADROSU

Beşiktaş kafilesi, antrenmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Siyah-beyazlıların Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu.