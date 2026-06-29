Başakşehir'de devam kararı! Onur Ergün'ün sözleşmesi uzatıldı

RAMS Başakşehir, yeni sezon öncesi iç transferde önemli bir adım attı. Turuncu-lacivertli ekip, 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Onur Ergün'ün sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Onur Ergün'ün sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkati çeken Onur Ergün'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Onur Ergün, 2023-2024 sezonu başında transfer olduğu Başakşehir ile tüm kulvarlarda 75 maça çıktı.