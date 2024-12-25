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Başakşehir Yusuf Sarı'yı renklerine bağladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 11:43 Güncelleme: 25.12.2024 17:01
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Başakşehir Yusuf Sarı’yı renklerine bağladı

Başakşehir, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

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