Antalyaspor Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmanı, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ile beraberindeki yöneticiler takip etti.

