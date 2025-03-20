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Alanyaspor Sami Uğurlu dönemi sona erdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 13:02
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Alanyaspor Sami Uğurlu dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekibi Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekibi Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

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Alanyaspor Sami Uğurlu dönemi sona erdi Alanyaspor Sami Uğurlu dönemi sona erdi Alanyaspor Sami Uğurlu dönemi sona erdi

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