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Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı

ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçının ardından istifa açıklaması yapan Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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