Süper Lig’in 13’üncü haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk edeceği derbi maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'in 13'üncü haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. 13'üncü haftanın maçlarında görev alacak hakemler de belli oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek. Derbinin 4'üncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Süper Lig'de 13'üncü haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: Alpaslan Şen

20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy

CUMARTESİ

16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu

19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail

PAZAR

13.30 Arca Çorum FK - Kocaelispor: Erdem Mertoğlu

16.00 Eyüpspor - İstanbul Başakşehir FK: Mehmet Türkmen

19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Batuhan Kolak

PAZARTESİ

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın

21.00 Beşiktaş - Galatasaray: Oğuzhan Çakır