Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu üyeleri Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Galatasaray'da yönetim kuruluna ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Yönetim Kurulu üyesi Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa ettiğini KAP'a bildirdi.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi, Sayın Metin Öztürk Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir."

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Kavukcu, görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."