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Gaziantep FK'de Orhan Ak ile yollar ayrıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Gaziantep FK'de Orhan Ak ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de son yedi maçında galibiyet elde edemeyen Gaziantep FK'de teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollar ayrıldı. Kulüp, Ak ve ekibine katkıları için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Orhan Ak ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı belirtilerek "Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak'a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Gaziantep FK, son 7 maçta galibiyet alamamıştı.

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