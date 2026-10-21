Sergen Yalçın için yarın Riva'da imza töreni düzenlenecek
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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilecek tören, saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Törende TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulunacak.
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek.
İMZA TÖRENİ SAAT 14.00'TE
TFF'den yapılan açıklamaya göre Sergen Yalçın için düzenlenecek imza töreni, Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Yarın saat 14.00'te başlayacak törende TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer alacak.