Sergen Yalçın için yarın Riva'da imza töreni düzenlenecek

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilecek tören, saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Törende TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulunacak.