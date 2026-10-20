Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e büyük şok! Esenler Erokspor'dan tarihi galibiyet
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Esenler Erokspor, İstanbul'da oynanan mücadelede Anadolu Efes'i 73-70 mağlup etti. BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Esenler Erokspor'a galibiyeti 18 sayıyla Davis ve 17 sayıyla Yebo'nun performansı getirdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Esenler Erokspor ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. BJK Akatlar'da oynanan mücadelede Esenler Erokspor, güçlü rakibini 73-70 mağlup ederek haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. Ev sahibi ekipte Davis 18, Yebo 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sonuçla Anadolu Efes ligde ilk mağlubiyetini alırken ev sahibi Esenler Erokspor 4. haftanın sonunda 3 galibiyete ulaştı.
MAÇTAN NOTLAR
Esenler Erokspor: 73 - Anadolu Efes: 70
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Ziya Özorhon, Fatih Arslanoğlu
Esenler Erokspor: Van der Vuurst 9, Davis 18, Yebo 17, Sow 2, Egehan Arna 6, McCollum 12, Webb 9, Muhsin Yaşar, Melih Tunca, Usher
Anadolu Efes: Saric 3, Malcolm 15, Fernando 8, David Mutaf 3, Strazel 6, Yusta 11, Russell 3, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz 3, Jones 6
1. Periyot: 24-18
Devre: 43-43
3. Periyot: 52-58