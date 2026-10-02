EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin, sahasında Dubai Basketbol'u 76-66 yendi
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 3. haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 76-66 kazandı.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 3. haftasında sahasında Dubai Basketbolu konuk etti. Temsilcimiz, konuk ettiği Birleşik Arap Emrilikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u 76--66'lık skorla yendi.
Bu skorla Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'de 3'te 3'le sezona başladı.