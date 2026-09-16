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Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Oğuzhanspor'u 5-1 yenerek turladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Oğuzhanspor'u 5-1 yenerek turladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda heyecan Mersin'de sürdü. Yeni Mersin İdman Yurdu, sahasında Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'u konuk etti. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede rakibini 5-1 mağlup eden Mersin temsilcisi, adını 2. Eleme Turu'na yazdırdı.

Yeni Mersin İY, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'u konuk etti. Mersin'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

İLK YARIDA ÜSTÜNLÜK MERSİN'İN

Karşılaşmaya hızlı başlayan Yeni Mersin İY, 5. dakikada Ali Yahya Bilgin'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 21. dakikada Alp Bostancı'nın golüyle skora denge getirdi.

Ev sahibi ekip, 37. dakikada Rohat Ağca'nın fileleri havalandırmasıyla yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Yeni Mersin İY, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Arda Işık'ın golüyle skor 3-1'e gelirken, 75. dakikada Kerem Yaşa farkı üçe çıkardı.

Mücadelenin 82. dakikasında Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'dan Abdul Samet Kılıç'ın kendi kalesine attığı gol maçın skorunu belirledi. Sahadan 5-1 galip ayrılan Yeni Mersin İY, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Yeni Mersin İY 1-0 Bucak Belediyesi Oğuzhanspor | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Mersin İY 1-1 Bucak Belediyesi Oğuzhanspor | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Mersin İY 2-1 Bucak Belediyesi Oğuzhanspor | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Mersin İY 3-1 Bucak Belediyesi Oğuzhanspor | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Mersin İY 4-1 Bucak Belediyesi Oğuzhanspor | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Mersin İY 5-1 Bucak Belediyesi Oğuzhanspor | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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