Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Mersin İdman Yurdu ile Bucak Bld. Oğuzhanspor karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanan mücadeleyi kazanan ekip adını bir üst tura yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yeni Mersin İdman Yurdu ile Bucak Bld. Oğuzhanspor, kupada bir üst tura yükselmek için kozlarını paylaşıyor.

KAZANAN TUR BİLETİNİ ALACAK

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada galip gelen ekip, adını bir üst tura yazdıracak. Yeni Mersin İdman Yurdu ile Bucak Bld. Oğuzhanspor, sahadan galibiyetle ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor.

İki takımın da tur hedefiyle sahaya çıktığı mücadelede gözler karşılaşmanın sonucuna çevrildi.