Milli okçular Meksika finaline 4 sporcu ile gidiyor; ilk 4 ayakta toplam 14 madalya gelmişti
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2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Saltillo'daki final etabı yarın başlayacak. Türkiye'yi Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Elif Berra Gökkır ve Hazal Burun temsil edecek. Ay-yıldızlılar ilk dört etapta toplam 14 madalya kazandı.
2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 5. ve son ayağı, yarın Meksika'da başlayacak. Saltillo kentinin 12-13 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda milli takımı, 4 sporcu temsil edecek.
Ay-yıldızlı sporcular, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk 4 ayağında 14 madalya elde etti. Milli okçular, Puebla'da 5 madalya (3 gümüş, 2 bronz), Şanghay'da 6 madalya (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz), Antalya'da 1 altın madalya, Madrid'de ise 2 madalya (1 altın, 1 gümüş) kazandı.
Turnuvanın final etabında mücadele edecek Türk sporcular şunlar:
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır
Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun