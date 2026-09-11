Milli okçular Meksika finaline 4 sporcu ile gidiyor; ilk 4 ayakta toplam 14 madalya gelmişti

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Saltillo'daki final etabı yarın başlayacak. Türkiye'yi Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Elif Berra Gökkır ve Hazal Burun temsil edecek. Ay-yıldızlılar ilk dört etapta toplam 14 madalya kazandı.