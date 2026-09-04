Anadolu’nun dört bir yanından 89 kulüp, tek bir heyecan: Memleketimin maçı Tivibu’da

Şehrinin takımını destekleyen ve üst lig yolundaki mücadeleye ortak olmak isteyen taraftarlar, 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak Nesine 2. ve 3. Lig 2026-2027 sezonunda toplam 5 grupta mücadele eden 89 futbol kulübünün sezon boyunca sürecek heyecanını, yüksek yayın kalitesiyle Tivibu Spor kanallarından takip edebilecek. Karşılaşmalar aynı zamanda Tivibu Go ve Yaay uygulaması üzerinden de istenilen ekrandan izlenebilecek.

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır desteğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine ve gelişimine öncülük ediyor, Anadolu'nun dört bir yanındaki güzide takımlarımızın maçlarını ekrana taşıyoruz. Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını Tivibu, Tivibu Go ve Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşturarak, sporseverlerin memleketlerinin takımlarını takip edebilmesine, kulüplerimizin ve sporcularımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor; futbol heyecanını teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Türk sporunun en büyük destekçilerinden Türk Telekom'un, spora sağladığı uzun soluklu katkıları devam ediyor. Türkiye'de sporun dijitalleşmesine öncülük eden Türk Telekom, alt liglerin ana yayıncısı olarak Anadolu'nun dört bir yanındaki kulüplerin ve futbolcuların hikâyelerini daha geniş kitlelerle buluştururken, futbol heyecanını yüksek yayın kalitesiyle ekranlara taşımayı sürdürüyor.

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır desteğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine ve gelişimine öncülük ediyoruz. Türkiye'nin ilk stadyum isim anlaşması, akıllı stadyum projeleri, taraftar paketleri ve kulüplerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri gibi birçok ilke imza atarak spora sağladığımız katkıları her geçen gün artırmaya devam ettik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva'ya kurulmasına sağladığımız katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde üstlendiğimiz rolün en önemli örneklerinden biri oldu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni Trendyol Süper Lig'e kazandırdık. Türkiye Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak üstlendiğimiz rol ve 5G ile Türk sporunun dijitalleşme yolculuğunu ileriye taşıma vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalar, bu alandaki kararlılığımızın somut yansımalarını ortaya koyuyor. Başta Engelsiz Tribün uygulamamız olmak üzere 5G teknolojisiyle geliştirdiğimiz çözümlerle sporda erişilebilirliği ve kapsayıcılığı güçlendiriyoruz. Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını Tivibu ve Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşturarak, Anadolu'nun dört bir yanındaki kulüplerimizin ve sporcularımızın memleketinin takımını daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaya, futbol heyecanını teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.