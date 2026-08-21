UEFA Konferans Ligi’nde ilk maçlar tamamlandı
UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı. 24 karşılaşmanın oynandığı turda takımlar, rövanş öncesi avantaj elde etmek için sahaya çıktı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 24 maç oynandı.
Milli oyuncu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya ekibi Getafe, sahasında Sırbistan'ın Partizan takımını 3-1 yendi. Enes, 10. dakikada takımını öne geçiriren golü kaydetti.
Konferans Ligi play-off turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:
Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Larne (Kuzey İrlanda): 0-2
Inter Turku (Finlandiya)-Kopenhag (Danimarka): 0-0
Tromso (Norveç)-Brighton (İngiltere): 0-0
Midtjylland (Danimarka)-Rijeka (Hırvatistan): 2-0
Nordsjaelland (Danimarka)-St. Gallen (İsviçre): 1-0
Klaksvik (Faroe Adaları)-Riga (Letonya): 0-0
PAOK (Yunanistan)-Brann (Norveç): 1-1
Vikingur (İzlanda)-Borac (Bosna Hersek): 1-3
Drita (Kosova)-Inter Escaldes (Andorra): 2-2
Gornik Zabrze (Polonya)-Monaco (Fransa): 2-3
Twente (Hollanda)-Karabağ (Azerbaycan): 0-1
Sion (İsviçre)-Ajax (Hollanda): 2-4
Motherwell (İskoçya)-Freiburg (Almanya): 1-3
Panathinaikos (Yunanistan)-Hradec Kralove (Çekya): 2-2
Gent (Belçika)-Hibernian (İskoçya): 0-0
Atalanta (İtalya)-Hapoel Tel Aviv (İsrail): 0-0
Lugano (İsviçre)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-1
Hearts (İskoçya)-Rapid Wien (Avusturya): 2-2
Rangers (İskoçya)-Jablonec (Çekya): 1-0
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Rakow (Polonya): 2-2
Dinamo Tirana (Arnavutluk)- Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Braga (Portekiz)-Austria Wien (Avusturya): 2-0
Getafe (İspanya)-Partizan (Sırbistan): 3-1