Devler Ligi'ne 1 kala! Fenerbahçe 17 yıllık hasreti bitirmek için Lyon karşısında
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon’u Kadıköy'de ağırlayacak olan Fenerbahçe, 17 sezonluk dev hasreti sonlandırmak için sahaya çıkıyor. En son 2008-09 sezonunda turnuvada yer alan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde avantajlı bir skor elde ederek 26 Ağustos'taki rövanş öncesi kapıyı aralamak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne 1 tur uzakta bulunuyor.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için Fransız ekibini organizasyon dışında bırakması gerekiyor.
Bu akşam oynanacak ilk maçta avantaj arayacak İsmail Kartal'ın öğrencileri, 26 Ağustos'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak rövanş müsabakasıyla da turu geçerek 17 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor.
OOSTERWOLDE VE CHERIF ÇIKARILDI LUKAKU KADRODA
Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynadığı 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı. Ek olarak Sidiki Cherif de kadroda yer almadı.
Takımda sakatlığı bulunan bir diğer isim olan kaleci Mert Günok da bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında Ankara'ya götürülmeyen Brezilyalı file bekçisi Ederson, Lyon karşısında 11'deki yerini alacak.
Ayrıca Fenerbahçe'nin Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku da UEFA'ya bildirilen listeye eklendi.
MUHTEMEL 11'LER
Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak.
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca
Lyon: Greif, Abner, Niakhate, Kluviert, Maitland- Niles, Tolisso, Tessmann, Morton, Fofana, Nuamah, Openda