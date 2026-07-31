112 yıllık asırlık çınarda yönetim devrediliyor: Kayyum başvurusu yapılacak

TFF 3’üncü Lig’de yer alan İzmir’in 112 yıllık kulübü Altay’da yönetime kayyum atanacağı açıklandı (DHA)

Altay Başkanı Sinan Kanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Atanacak olan kayyum yönetimi ilk olarak kulübü genel kurula götürecek olup aday olmayı düşünenlerin bu yönde çalışmalarına ağırlık vermelerini önemle tavsiye ederim. Yönetime aday olan grupların kulübe kaynak aktarmalarını, camiamızın da bu süreçte imece usulüyle kulübe katkıda bulunarak antrenmanlara başlanmasını sağlamasını özellikle rica ederim. Kulübümüzün yaşadığı şu zor günlerde bu büyük kulübü yine bu büyük camianın ayağa kaldıracağına inancım sonsuzdur. Şahsım adına elimden geleni yapacağımın da bilinmesini özellikle rica ederim."