Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları yurda döndü! İstanbul'da çiçeklerle karşılandılar

2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılanan Filenin Sultanları, hem 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki yenilginin rövanşını aldı hem de VNL tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanarak Türk sporuna bir kez daha gurur yaşattı.

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen organizasyonun finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyaya uzanan "Filenin Sultanları"nı taşıyan uçak, saat 15.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Tarih yazan ay-yıldızlı kafileyi havalimanında yetkililer, basın mensupları ve ellerinde Türk bayrakları ile çiçekler bulunan çok sayıda vatandaş büyük bir coşkuyla karşılıyor.

Şampiyonluk kupasıyla yurda dönen milli sporcularımıza yolcular ve yer hizmetleri personeli de alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.

BREZİLYA'DAN PARİS'İN RÖVANŞI ALINDI

Ay-yıldızlı ekip, bu zaferle aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rövanşını da almış oldu. Paris'te bronz madalya maçında kaybettiği rakibiyle iki yıl sonra bu kez VNL finalinde karşı karşıya gelen Türkiye, rakibini mağlup ederek olimpiyattaki yenilginin telafisini kürsünün en üst basamağında yaptı.

VNL TARİHİNDEKİ 4. MADALYA

2018'den bu yana düzenlenen Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez finallerde yer alma başarısı gösteren Türkiye, bu sonuçla organizasyon tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazandı. Daha önce 2023'te Çin'i yenerek şampiyon olan, 2018'de ise ABD'ye yenilerek gümüş madalya alan milliler, koleksiyonuna bir altın madalya daha ekledi. Toplam madalya sayısını 4'e (2 altın, 1 gümüş, 1 bronz) yükselten Türkiye, VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

MELİSSA VARGAS "MVP" SEÇİLDİ

Final mücadelesini 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde sergilediği üstün performansla turnuvanın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ödülüne layık görüldü.

East Asian Games Dome'da düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak takdim ederken, şampiyonluk kupasını kaptan Gizem Örge, Çinli eski milli oyuncu Hui Ruoqi'den aldı. Podyumda büyük coşku yaşayan teknik heyet ve oyuncular, İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya bir kez daha dinletmenin gururunu İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlarla paylaştı.

BAKAN AŞKIN BAK: "YENİ ŞAMPİYONLUKLAR BEKLİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemize şampiyon olarak dönmek muhteşem. Filenin Sultanları'nı bir alkışlayın, bizlere büyük gurur yaşattılar. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var, hepsine yürekten alkışlar. Milletimize büyük gurur yaşattılar. Hedefler devam ediyor hocamızın söylediği gibi. Türk sporunda büyük yatırımlar ve büyük tesisler var. Türk sporu hedeften hedefe koşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte Filenin Sultanları'na teşekkür ediyoruz. Yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Onlar büyük bir alkışı, sevgiyi hak ediyorlar. Kocaman alkışlar, sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

GİZEM ÖRGE: "KUPAYLA DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Burada açıklamalarda bulunan Gizem Örge, "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, emek bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, ilk heyecanı gördükten sonra sosyal medyada, televizyonda olsun ülkemizin bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, bizimle aynı gözyaşını görmek gerçekten her emeğe değer. Çok teşekkür ediyoruz. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine." dedi.

DANIELE SANTARELLI: "DAHA FAZLA KUPA ALACAĞIZ"

Örge'nin ardından konuşan Başantrenör Daniele Santarelli, "Herkese merhabalar, burada olmaktan dolayı, böyle karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Harika bir turnuva geçirdik. Gün be gün çok daha iyi oynayıp kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız." açıklamasını yaptı.