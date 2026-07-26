Hazırlık maçında gülen taraf Sivasspor

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden 1'inci Lig takımlarından Sivasspor ile 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.