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Filenin Efeleri ilk kez çeyrek finalde! Türkiye-Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve tüm detaylar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Filenin Efeleri ilk kez çeyrek finalde! Türkiye-Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve tüm detaylar

Filenin Efeleri, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez yükseldiği çeyrek finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Ningbo kentinde oynanacak kritik mücadelede A Milli Erkek Voleybol Takımı yarı final bileti arayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) tarihi bir sınava çıkıyor. Organizasyonda ilk kez son sekiz takım arasına kalmayı başaran Filenin Efeleri, çeyrek finalde Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan taraf, adını yarı finale yazdıracak.

Türkiye ile Slovenya arasındaki kritik mücadele 29 Temmuz'da oynanacak. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)Türkiye ile Slovenya arasındaki kritik mücadele 29 Temmuz'da oynanacak. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)

TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Efeleri ile Slovenya'yı karşı karşıya getirecek VNL çeyrek final mücadelesi, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Çin'in Ningbo kentindeki karşılaşma, Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Filenin Efeleri, organizasyonda ilk kez çeyrek final heyecanı yaşayacak.Filenin Efeleri, organizasyonda ilk kez çeyrek final heyecanı yaşayacak.

TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayıncı kuruluşuna ilişkin resmi açıklamanın yapılmasıyla birlikte canlı yayın bilgileri netleşecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen voleybolseverler, yayın detaylarını organizasyonun resmi duyuruları üzerinden öğrenebilecek.

Milli takım, normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla tamamladı.Milli takım, normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla tamamladı.

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL normal sezonunda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

22 puan toplayan milliler, ligi 6. sırada tamamladı ve organizasyon tarihinde ilk kez VNL final etabına katılma hakkı elde etti. Filenin Efeleri, normal sezonun son karşılaşmasında İran'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

İki ekip, VNL'nin üçüncü haftasında 18 Temmuz'da Belgrad'da karşılaştı. Söz konusu mücadelede Slovenya, Türkiye'yi 3-1 mağlup etti. Normal sezonu Slovenya 10 galibiyet ve 26 puanla üçüncü sırada tamamlarken, Türkiye ise 8 galibiyet ve 22 puanla altıncı basamakta yer aldı.

Slovenya, normal sezonu 26 puanla üçüncü sırada tamamladı.Slovenya, normal sezonu 26 puanla üçüncü sırada tamamladı.

FİLENİN EFELERİ KAZANIRSA YARI FİNALDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Türkiye'nin Slovenya engelini aşması halinde yarı finaldeki rakibi, Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibi olacak.

Yarı final karşılaşmaları 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Yarı final karşılaşmaları 1 Ağustos'ta, final ise 2 Ağustos'ta oynanacak.Yarı final karşılaşmaları 1 Ağustos'ta, final ise 2 Ağustos'ta oynanacak.

2026 VNL FİNALİ NE ZAMAN?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Erkekler Final Etabı, 29 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.

Turnuvada yarı final maçları 1 Ağustos'ta oynanacak. Üçüncülük mücadelesi ve şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 2 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

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