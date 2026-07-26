Filenin Efeleri ilk kez çeyrek finalde! Türkiye-Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve tüm detaylar

Milli takım, normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla tamamladı.

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL normal sezonunda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

22 puan toplayan milliler, ligi 6. sırada tamamladı ve organizasyon tarihinde ilk kez VNL final etabına katılma hakkı elde etti. Filenin Efeleri, normal sezonun son karşılaşmasında İran'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

İki ekip, VNL'nin üçüncü haftasında 18 Temmuz'da Belgrad'da karşılaştı. Söz konusu mücadelede Slovenya, Türkiye'yi 3-1 mağlup etti. Normal sezonu Slovenya 10 galibiyet ve 26 puanla üçüncü sırada tamamlarken, Türkiye ise 8 galibiyet ve 22 puanla altıncı basamakta yer aldı.