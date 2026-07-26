Filenin Efeleri ilk kez çeyrek finalde! Türkiye-Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve tüm detaylar
Filenin Efeleri, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez yükseldiği çeyrek finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Ningbo kentinde oynanacak kritik mücadelede A Milli Erkek Voleybol Takımı yarı final bileti arayacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) tarihi bir sınava çıkıyor. Organizasyonda ilk kez son sekiz takım arasına kalmayı başaran Filenin Efeleri, çeyrek finalde Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan taraf, adını yarı finale yazdıracak.
TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Efeleri ile Slovenya'yı karşı karşıya getirecek VNL çeyrek final mücadelesi, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Çin'in Ningbo kentindeki karşılaşma, Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.
TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın yayıncı kuruluşuna ilişkin resmi açıklamanın yapılmasıyla birlikte canlı yayın bilgileri netleşecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen voleybolseverler, yayın detaylarını organizasyonun resmi duyuruları üzerinden öğrenebilecek.