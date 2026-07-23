Yabancı oyuncu kuralı değişecek mi? Kulüpler Birliği tartışmalara noktayı koydu

Yeni sezon öncesinde Trendyol Süper Lig kulüplerinin ve futbol kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri olan yabancı oyuncu kuralı netlik kazandı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündeme yönelik açıklamalarda bulunarak yabancı oyuncu kuralında değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

Doğan, kulüplerin kadro planlamalarını mevcut yabancı oyuncu kuralına göre tamamladığını belirterek sezon başlamadan önce herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini ifade etti.

"Kulüpler yapılanmasını ve planlamasını yaptı. Yabancı kuralında değişiklik olmayacak" diyen Doğan, uzun süredir kamuoyunda tartışılan konuya son noktayı koydu.