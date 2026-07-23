Yabancı oyuncu kuralı değişecek mi? Kulüpler Birliği tartışmalara noktayı koydu
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi en çok merak edilen konulardan biri olan yabancı oyuncu kuralı netleşti. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) mevcut uygulamayı değiştirmeyeceğini belirterek kulüplerin planlamalarını buna göre yaptığını söyledi.
Yeni sezon öncesinde Trendyol Süper Lig kulüplerinin ve futbol kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri olan yabancı oyuncu kuralı netlik kazandı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündeme yönelik açıklamalarda bulunarak yabancı oyuncu kuralında değişiklik yapılmayacağını duyurdu.
Doğan, kulüplerin kadro planlamalarını mevcut yabancı oyuncu kuralına göre tamamladığını belirterek sezon başlamadan önce herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini ifade etti.
"Kulüpler yapılanmasını ve planlamasını yaptı. Yabancı kuralında değişiklik olmayacak" diyen Doğan, uzun süredir kamuoyunda tartışılan konuya son noktayı koydu.
Bu açıklamayla birlikte Trendyol Süper Lig kulüplerinin mevcut yabancı oyuncu statüsüne göre oluşturduğu kadrolarda herhangi bir revizyona gerek kalmayacağı netleşirken, gözler yeni sezon öncesi TFF'nin diğer düzenlemelerine çevrildi.
ERTUĞRUL DOĞAN: "BU SAATTEN SONRA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"
Ertuğrul Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Genel anlamda kuralın değişikliği gündemde değil. Bizim böyle bir görüşümüz vardı. En son aldığımız karar bir ay önceydi. Daha önce de bir karar alınmıştı. Federasyonla görüşmüştük ve kararı değiştirmeyeceklerini söylemişlerdi. Sonrasında bir kez daha görüştük ve federasyon, kararında durduğunu ve kararın değişmeyeceğini bildirdi. Bu saatten sonra bir değişiklik olmayacak. Biz de yapılanmamızı ona göre yaptık, Trabzonspor da bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmayız."
YABANCI OYUNCU KURALI NASIL UYGULANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu, 30 Haziran 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'de 10+4 olarak uygulanacak yabancı oyuncu kuralında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini duyurmuştu.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."