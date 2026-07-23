Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı mağlup etti
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, kendi sahasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya geldi. Taraftarının müthiş desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, kaptanı Orkun Kökçü'nün attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak tur kapısını araladı.
Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Midtjylland ile kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak rövanşa avantajlı gitmenin hesaplarını yapıyor.
İLK YARI
3. dakikada Orkun'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Oh ön direkte kafayla topu içeri çevirdi. Salih'in kale alanı solundan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.
15. dakikada Friday Ubi Etim, orta sahada Djalo'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
22. dakikada Oh ile girdiği duvar pası sonrası ceza sahası girişinde topla buluşan Olaitan'ın uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak soldan auta gitti.
26. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Orkun'un plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
29. dakikada İlhan Fakılı'nın sol taraftan ortasında Murillo'nun kale alanı önünden gelişine vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Orkun'un tamamlamaya çalıştığı meşin yuvarlak sağdan dışarı çıktı.
İKİNCİ YARI
55. dakikada Orkun'un pasında Oh'un penaltı noktası önünden dönerek yaptığı sert vuruşta kaleci Olafsson gole izin vermedi.
70. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Cerny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak direk dibinden auta gitti.
80. dakikada Bravo'nun pasına iyi hareketlenen Billing'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleci Nübel gole izin vermedi.
81. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza yayı sağından vuruşunda kaleci Olafsson'dan seken topu tamamlamak isteyen Orkun'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.