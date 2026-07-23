Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Midtjylland ile kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak rövanşa avantajlı gitmenin hesaplarını yapıyor.