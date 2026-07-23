Beşiktaş Avrupa Ligi mesaisinde! UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk resmi sınavında avantajlı bir skor alarak rövanş öncesi tur için önemli bir adım atmayı hedefliyor.
Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Midtjylland ile kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak rövanşa avantajlı gitmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i de netlik kazandı.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.
Midtjylland: