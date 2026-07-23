Beşiktaş Avrupa Ligi mesaisinde! UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk resmi sınavında avantajlı bir skor alarak rövanş öncesi tur için önemli bir adım atmayı hedefliyor.