Süper Lig'de yeni dönem! VAR'ın yetkisi genişledi: Ağız kapatmaya sarı kart, su molası ve zaman geçirmeye yeni kurallar
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de uygulanacak yeni futbol oyun kurallarını duyurdu. 2026 Dünya Kupası'nda uygulanan bazı düzenlemeler Türk futboluna uyarlanırken, VAR'ın müdahale alanı genişletildi, zaman geçirmeye yönelik yeni yaptırımlar getirildi. Ayrıca ağız kapatarak iletişim kuran futbolculara sarı kart uygulanacak, sıcak havalarda ise belirli şartlarda su molası verilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de uygulanacak yeni futbol oyun kurallarını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan bazı uygulamalar, yapılan düzenlemelerle birlikte yeni sezonda Süper Lig'de de hayata geçirilecek.
Yeni düzenlemelerle oyunun hızının artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarına ilişkin tartışmaların en aza indirilmesi hedefleniyor.
OYUNDAN ÇIKAN FUTBOLCUYA 10 SANİYE SINIRI
Hakem değişiklik işaretini verdikten sonra oyundan çıkan futbolcu, 10 saniye içinde saha dışına çıkmak zorunda olacak.
Bu süreye uymayan futbolcunun yerine oyuna girecek oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika boyunca sahaya giremeyecek.
SAKATLIK SONRASI 1 DAKİKA BEKLEME ZORUNLULUĞU
Oyunun durmasına neden olan sakatlık yaşayan futbolcular, belirlenen istisnalar dışında oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika boyunca saha dışında beklemek zorunda kalacak.
Uygulamayla sakatlık gerekçesiyle yaşanan zaman kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.