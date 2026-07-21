ZAMAN GEÇİRMEYE YENİ YAPTIRIMLAR TFF'nin yeni düzenlemelerine göre: Hakemin oyunu yeniden başlatma düdüğünün ardından 5 saniyelik geri sayım uygulanacak. Taç atışının geciktirilmesi halinde taç hakkı rakip takıma verilecek. Kale vuruşunun geciktirilmesi durumunda rakip takım lehine köşe vuruşu kararı verilecek. VAR'IN MÜDAHALE ALANI GENİŞLETİLDİ 2026-2027 sezonunda VAR sistemi şu durumlarda da devreye girebilecek: Açıkça hatalı ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar. Açıkça hatalı verilen köşe vuruşları. Duran toplarda top oyuna girmeden önce gerçekleşen ve gol ya da penaltıyla sonuçlanan ihlaller. Hakemin yanlış futbolcuya kart göstermesi.

AĞIZ KAPATMAYA SARI KART CEZASI Yeni düzenlemeye göre futbolcuların ağızlarını kapatarak hakemle veya rakipleriyle iletişim kurması sarı kartla cezalandırılacak. Karşılaşma sonrasında yapılacak incelemelerde gizlenen ifadelerin hakaret içerdiğinin belirlenmesi halinde ise ilgili futbolcular hakkında ayrıca disiplin işlemi uygulanabilecek. SU MOLASI 32 DERECE VE ÜZERİNDE TFF, serinleme molalarının yalnızca hava sıcaklığının 32 derece ve üzerinde olduğu karşılaşmalarda uygulanacağını açıkladı. Hakemler, her devrede verilecek su molasının 3 dakikayı aşmamasını sağlayacak.