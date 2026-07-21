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Süper Lig'de yeni dönem! VAR'ın yetkisi genişledi: Ağız kapatmaya sarı kart, su molası ve zaman geçirmeye yeni kurallar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig'de yeni dönem! VAR'ın yetkisi genişledi: Ağız kapatmaya sarı kart, su molası ve zaman geçirmeye yeni kurallar

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de uygulanacak yeni futbol oyun kurallarını duyurdu. 2026 Dünya Kupası'nda uygulanan bazı düzenlemeler Türk futboluna uyarlanırken, VAR'ın müdahale alanı genişletildi, zaman geçirmeye yönelik yeni yaptırımlar getirildi. Ayrıca ağız kapatarak iletişim kuran futbolculara sarı kart uygulanacak, sıcak havalarda ise belirli şartlarda su molası verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de uygulanacak yeni futbol oyun kurallarını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan bazı uygulamalar, yapılan düzenlemelerle birlikte yeni sezonda Süper Lig'de de hayata geçirilecek.

Yeni düzenlemelerle oyunun hızının artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarına ilişkin tartışmaların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Süper Lig'de yeni dönem! VAR'ın yetkisi genişledi: Ağız kapatmaya sarı kart, su molası ve zaman geçirmeye yeni kurallar - 1

OYUNDAN ÇIKAN FUTBOLCUYA 10 SANİYE SINIRI

Hakem değişiklik işaretini verdikten sonra oyundan çıkan futbolcu, 10 saniye içinde saha dışına çıkmak zorunda olacak.

Bu süreye uymayan futbolcunun yerine oyuna girecek oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika boyunca sahaya giremeyecek.

Süper Lig'de yeni dönem! VAR'ın yetkisi genişledi: Ağız kapatmaya sarı kart, su molası ve zaman geçirmeye yeni kurallar - 2

SAKATLIK SONRASI 1 DAKİKA BEKLEME ZORUNLULUĞU

Oyunun durmasına neden olan sakatlık yaşayan futbolcular, belirlenen istisnalar dışında oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika boyunca saha dışında beklemek zorunda kalacak.

Uygulamayla sakatlık gerekçesiyle yaşanan zaman kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Süper Lig'de yeni dönem! VAR'ın yetkisi genişledi: Ağız kapatmaya sarı kart, su molası ve zaman geçirmeye yeni kurallar - 3

ZAMAN GEÇİRMEYE YENİ YAPTIRIMLAR

TFF'nin yeni düzenlemelerine göre:

Hakemin oyunu yeniden başlatma düdüğünün ardından 5 saniyelik geri sayım uygulanacak.

Taç atışının geciktirilmesi halinde taç hakkı rakip takıma verilecek.

Kale vuruşunun geciktirilmesi durumunda rakip takım lehine köşe vuruşu kararı verilecek.

VAR'IN MÜDAHALE ALANI GENİŞLETİLDİ

2026-2027 sezonunda VAR sistemi şu durumlarda da devreye girebilecek:

Açıkça hatalı ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar.

Açıkça hatalı verilen köşe vuruşları.

Duran toplarda top oyuna girmeden önce gerçekleşen ve gol ya da penaltıyla sonuçlanan ihlaller.

Hakemin yanlış futbolcuya kart göstermesi.

Süper Lig'de yeni dönem! VAR'ın yetkisi genişledi: Ağız kapatmaya sarı kart, su molası ve zaman geçirmeye yeni kurallar - 4

AĞIZ KAPATMAYA SARI KART CEZASI

Yeni düzenlemeye göre futbolcuların ağızlarını kapatarak hakemle veya rakipleriyle iletişim kurması sarı kartla cezalandırılacak.

Karşılaşma sonrasında yapılacak incelemelerde gizlenen ifadelerin hakaret içerdiğinin belirlenmesi halinde ise ilgili futbolcular hakkında ayrıca disiplin işlemi uygulanabilecek.

SU MOLASI 32 DERECE VE ÜZERİNDE

TFF, serinleme molalarının yalnızca hava sıcaklığının 32 derece ve üzerinde olduğu karşılaşmalarda uygulanacağını açıkladı.

Hakemler, her devrede verilecek su molasının 3 dakikayı aşmamasını sağlayacak.

Süper Lig'de yeni dönem! VAR'ın yetkisi genişledi: Ağız kapatmaya sarı kart, su molası ve zaman geçirmeye yeni kurallar - 5

SÜPER LİG'DEKİ YENİ KURALLAR HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Süper Lig'de VAR hangi yeni pozisyonlara müdahale edecek?

VAR sistemi, açıkça hatalı ikinci sarı karttan doğan kırmızı kartlar, açıkça hatalı köşe vuruşları, duran toplarda top oyuna girmeden önceki kritik ihlaller ve yanlış futbolcuya kart gösterilmesi durumlarında da devreye girebilecek.

Ağız kapatmaya neden sarı kart verilecek?

Futbolcuların ağızlarını kapatarak hakemle veya rakipleriyle iletişim kurması sportmenliğe aykırı davranış kapsamında değerlendirilecek ve sarı kartla cezalandırılacak.

Su molası hangi şartlarda uygulanacak?

Serinleme molaları yalnızca hava sıcaklığının 32 derece ve üzerinde olduğu karşılaşmalarda verilecek. Her devrede uygulanacak mola süresi 3 dakikayı geçemeyecek.

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