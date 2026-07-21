UEFA'dan Mehmet Türkmen'e önemli görev! Türk hakem Zeleznicar ile Braga arasındaki Konferans Ligi maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turunda Sırbistan temsilcisi Zeleznicar ile Portekiz ekibi Braga arasında oynanacak ilk karşılaşmayı yönetecek. Belgrad'da oynanacak mücadelede Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Suat Güz üstlenirken, dördüncü hakem olarak Çağdaş Altay görev yapacak.