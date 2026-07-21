UEFA'dan Mehmet Türkmen'e önemli görev! Türk hakem Zeleznicar ile Braga arasındaki Konferans Ligi maçını yönetecek
Giriş Tarihi:
FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turunda Sırbistan temsilcisi Zeleznicar ile Portekiz ekibi Braga arasında oynanacak ilk karşılaşmayı yönetecek. Belgrad'da oynanacak mücadelede Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Suat Güz üstlenirken, dördüncü hakem olarak Çağdaş Altay görev yapacak.
FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turunda önemli bir karşılaşmada görev alacak. UEFA'nın görevlendirmesine göre Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznicar ile Portekiz ekibi Braga arasında oynanacak ilk maçta düdük çalacak.
BELGRAD'DA OYNANACAK
Karşılaşma, 22 Temmuz Çarşamba günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rekreativni Center Mladost Stadı'nda oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU
Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Görevlendirme, UEFA tarafından açıklandı.