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Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu

Adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılan Jhon Duran'ın yeni adresi belli oldu. Portekiz ekibi Benfica, Al-Nassr forması giyen Kolombiyalı golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralık kadrosuna kattığını açıkladı.

Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'ın 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Benfica, söz konusu transferin maliyetinin 6,1 milyon avro olduğunu duyurdu.

Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu - 1

Anlaşmada ayrıca sezon sonunda 30 milyon avro tutarında bir satın alma opsiyonun da bulunduğu kaydedildi.

Kolombiyalı oyuncu, geçen sezonun ilk yarısında giydiği sarı-lacivertli formayla 21 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Genç futbolcu, sezonun ikinci devresinde ise Rus temsilcisi Zenit'te görev yaptı.

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