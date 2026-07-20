Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu

Benfica, söz konusu transferin maliyetinin 6,1 milyon avro olduğunu duyurdu.

Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'ın 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Anlaşmada ayrıca sezon sonunda 30 milyon avro tutarında bir satın alma opsiyonun da bulunduğu kaydedildi.

Kolombiyalı oyuncu, geçen sezonun ilk yarısında giydiği sarı-lacivertli formayla 21 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Genç futbolcu, sezonun ikinci devresinde ise Rus temsilcisi Zenit'te görev yaptı.