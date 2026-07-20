Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu
Giriş Tarihi:
Adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılan Jhon Duran'ın yeni adresi belli oldu. Portekiz ekibi Benfica, Al-Nassr forması giyen Kolombiyalı golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralık kadrosuna kattığını açıkladı.
Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'ın 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Benfica, söz konusu transferin maliyetinin 6,1 milyon avro olduğunu duyurdu.
Anlaşmada ayrıca sezon sonunda 30 milyon avro tutarında bir satın alma opsiyonun da bulunduğu kaydedildi.
Kolombiyalı oyuncu, geçen sezonun ilk yarısında giydiği sarı-lacivertli formayla 21 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Genç futbolcu, sezonun ikinci devresinde ise Rus temsilcisi Zenit'te görev yaptı.