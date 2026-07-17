2026 FIFA Dünya Kupası'nın İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final maçında düdük Sloven hakem Slavko Vincic'te olacak. FIFA'nın açıkladığı hakem kadrosunda yardımcı hakemler Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yer alırken, dördüncü hakem olarak Ürdün Futbol Federasyonundan Adham Makhadmeh görevlendirildi.

FIFA, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadı'nda oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin hakemini açıkladı. İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek dev mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic görev yapacak. 46 yaşındaki deneyimli hakem, kariyerindeki en önemli organizasyonlardan birinde daha düdük çalacak.

FİNAL MAÇINDA DÜDÜK VİNCİC'TE

FIFA'nın açıklamasına göre final karşılaşmasını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonundan Adham Makhadmeh olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ DE YÖNETMİŞTİ

46 yaşındaki Slavko Vincic, iki yıl önce UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de görev almıştı. Deneyimli hakem, uluslararası organizasyonlardaki performansıyla FIFA'nın en önemli maçlarından biri olan Dünya Kupası finaline atandı.

DÜNYA KUPASI'NDA 3 MAÇTA GÖREV YAPTI

Vincic, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final öncesinde yönettiği üç karşılaşmada toplam 7 sarı ve 1 kırmızı kart gösterdi. Turnuva boyunca verdiği kararlarla dikkat çeken Sloven hakem, son 32 turunda yaşanan bir pozisyonun ardından VAR incelemesi sonucu Ekvadorlu Piero Hincapie'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etmişti.