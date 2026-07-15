CANLI | İngiltere - Arjantin

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde futbolun iki devi İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşıyor. Atlanta Stadyumu'nda oynanan dev mücadelede kazanan ekip adını finale yazdıracak. Karşılaşmanın canlı anlatımı, önemli anları ve tüm gelişmeleri haberimizden anbean takip edebilirsiniz.