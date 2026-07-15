CANLI | İngiltere - Arjantin
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde futbolun iki devi İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşıyor. Atlanta Stadyumu'nda oynanan dev mücadelede kazanan ekip adını finale yazdıracak. Karşılaşmanın canlı anlatımı, önemli anları ve tüm gelişmeleri haberimizden anbean takip edebilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geliyor.
İNGİLTERE - ARJANTİN İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane.
Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Simeone, Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister, Messi, Alvarez.
DÜNYA KUPASI'NDA TARİHİ RANDEVU
İngiltere ile Arjantin, Dünya Kupası tarihinin en dikkat çekici rekabetlerinden birinde yeniden karşı karşıya gelecek.
İki ülke daha önce 1966, 1986, 1998 ve 2002 Dünya Kupalarında kozlarını paylaştı. Diego Maradona'nın 1986'daki "Tanrı'nın Eli" golü, David Beckham'ın 1998'de kırmızı kart görmesi ve İngiltere'nin 2002'de kazandığı karşılaşma rekabetin öne çıkan anları arasında yer aldı.
İki takımın Dünya Kupası'ndaki son karşılaşmasını İngiltere 2002'de David Beckham'ın penaltı golüyle 1-0 kazandı. İngiltere ile Arjantin, 24 yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası maçında karşılaşacak.