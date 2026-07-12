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Wimbledon'da zirve değişmedi! Jannik Sinner üst üste ikinci kez şampiyon oldu

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Wimbledon'da zirve değişmedi! Jannik Sinner üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon'da şampiyon bir kez daha değişmedi. Tarihi çim kortlarda Alexander Zverev'i 3-1 mağlup eden dünya 1 numarası Jannik Sinner, üst üste ikinci kez zafere ulaşarak kariyerindeki 5'inci Grand Slam kupasını kazandı

Britanya'nın başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile dünya 2 numarası Alexander Zverev karşı karşıya geldi.

Final mücadelesinin ilk setini 7-6 kaybeden İtalyan tenisçi, sonraki setlerde rakibine üstünlük kurdu. İkinci seti 7-6, üçüncü seti 6-3 ve dördüncü seti 6-4 kazanan Sinner, korttan 3-1 galip ayrılarak Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu sonuçla Jannik Sinner, kariyerindeki 5'inci Grand Slam şampiyonluğunu da elde etti.

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