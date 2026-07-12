Wimbledon'da zirve değişmedi! Jannik Sinner üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon'da şampiyon bir kez daha değişmedi. Tarihi çim kortlarda Alexander Zverev'i 3-1 mağlup eden dünya 1 numarası Jannik Sinner, üst üste ikinci kez zafere ulaşarak kariyerindeki 5'inci Grand Slam kupasını kazandı