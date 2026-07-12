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Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri tamamlandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri tamamlandı

Geleneksel Türk Okçuluk Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemelerinde 8 ilden 30 kulüp ve 628 sporcu kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

İzmit Atletizm Pisti'nde düzenlenen açılış töreninin ardından sporcular iki seri deneme atışı yaptı, ardından sıralama atışlarına geçildi.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

Yarışmacıların yaş gruplarına göre çeşitli mesafelerden atış yaptığı Kocaeli elemelerinde, 8 ildeki 30 kulüpten 628 sporcu mücadele etti.

Bölge elemelerinde başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Elemelerde dereceye giren sporcular şöyle:

8-9 YAŞ MİNİK KIZ

1- Zeynep Serra Doğan

2- Elif Öykü Deniz

3- Sümeyye Serra Kıldacı

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

8-9 YAŞ MİNİK ERKEK

1- Yusuf Eymen Akar

2- Mehmet Fatih Sağcan

3- Ali Mirza Sarı

10-11 YAŞ MİNİK KIZ

1- Ayça Başaran

2- Elif Kondakçı

3- Beren Özerik

10-11 YAŞ MİNİK ERKEK

1- Muhammed Bekir Özüdoğru

2- Hamza Karaca

3- Giray Öztürk

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

12-13 YAŞ MİNİK KIZ

1- Mihrinur Yılmaz

2- Ayşe Hafsa Doğan

3- Ayşe Akyüz

12-13 YAŞ MİNİK ERKEK

1- Abdullah Ömer Bilge

2- Talha Eren Ay

3- Mehmet Ali Asaf Yetman

YILDIZ KIZ

1- Büşra Şen

2- Ayşe Hafsa Abayoğlu

3- Emine Soydaş

YILDIZ ERKEK

1- Enes Zayan

2- Ahmet Sait Moran

3- Ahmet Tahsin Şengül

GENÇ KIZ

1- Berranur Söğüt

2- Afra Betül Yenipazar

3- Ayşenur Yakupoğlu

GENÇ ERKEK

1- Esad Kağan Yağcı

2- Mustafa Çelik

3- Halil Efe Kuzu

BÜYÜK KIZ

1- Sena Keçeci

2- Fulya Erilli Aybar

3- Özge Şengül

BÜYÜK ERKEK

1- Cem Kuzu

2- Yusuf Düzgün

3- Tuncay Eren

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