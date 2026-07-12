Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri tamamlandı

Geleneksel Türk Okçuluk Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemelerinde 8 ilden 30 kulüp ve 628 sporcu kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.