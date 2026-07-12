Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri tamamlandı
Geleneksel Türk Okçuluk Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemelerinde 8 ilden 30 kulüp ve 628 sporcu kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
İzmit Atletizm Pisti'nde düzenlenen açılış töreninin ardından sporcular iki seri deneme atışı yaptı, ardından sıralama atışlarına geçildi.
Yarışmacıların yaş gruplarına göre çeşitli mesafelerden atış yaptığı Kocaeli elemelerinde, 8 ildeki 30 kulüpten 628 sporcu mücadele etti.
Bölge elemelerinde başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Elemelerde dereceye giren sporcular şöyle:
8-9 YAŞ MİNİK KIZ
1- Zeynep Serra Doğan
2- Elif Öykü Deniz
3- Sümeyye Serra Kıldacı
8-9 YAŞ MİNİK ERKEK
1- Yusuf Eymen Akar
2- Mehmet Fatih Sağcan
3- Ali Mirza Sarı
10-11 YAŞ MİNİK KIZ
1- Ayça Başaran
2- Elif Kondakçı
3- Beren Özerik
10-11 YAŞ MİNİK ERKEK
1- Muhammed Bekir Özüdoğru
2- Hamza Karaca
3- Giray Öztürk
12-13 YAŞ MİNİK KIZ
1- Mihrinur Yılmaz
2- Ayşe Hafsa Doğan
3- Ayşe Akyüz
12-13 YAŞ MİNİK ERKEK
1- Abdullah Ömer Bilge
2- Talha Eren Ay
3- Mehmet Ali Asaf Yetman
YILDIZ KIZ
1- Büşra Şen
2- Ayşe Hafsa Abayoğlu
3- Emine Soydaş
YILDIZ ERKEK
1- Enes Zayan
2- Ahmet Sait Moran
3- Ahmet Tahsin Şengül
GENÇ KIZ
1- Berranur Söğüt
2- Afra Betül Yenipazar
3- Ayşenur Yakupoğlu
GENÇ ERKEK
1- Esad Kağan Yağcı
2- Mustafa Çelik
3- Halil Efe Kuzu
BÜYÜK KIZ
1- Sena Keçeci
2- Fulya Erilli Aybar
3- Özge Şengül
BÜYÜK ERKEK
1- Cem Kuzu
2- Yusuf Düzgün
3- Tuncay Eren