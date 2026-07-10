Yarı final için dev düello! İspanya ile Belçika kozlarını paylaşacak
2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Los Angeles Stadı'nda yaşanıyor. Turnuvada henüz gol yemeyen tek takım olan İspanya ile son 3 maçta rakip fileleri tam 12 kez havalandıran formda Belçika, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak dev karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm gelişmeleri ahaber.com.tr'de olacak.
Dünya Kupası çeyrek finalindeki bu kritik mücadele, Los Angeles Stadı'nda oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.
Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Futbolseverler dev mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
İSPANYA KALESİNE DUVAR ÖRDÜ
Turnuvaya H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları beraberliğiyle başlayan İspanya, savunma performansıyla dikkat çekiyor. Grubun devamında Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 mağlup eden "Matadorlar", kalesinde gol görmeden grup lideri oldu.
Eleme turlarında Avusturya'yı 3-0'la geçen, son 16 turunda ise Portekiz'i 90+1'de bulduğu golle 1-0 mağlup eden kırmızı-sarılı ekip, 5 maç sonunda kalesini gole kapatan tek takım olarak öne çıkıyor.
BELÇİKA SONRADAN AÇILDI: 3 MAÇTA 12 GOL
G Grubu'nu Mısır ve İran beraberliklerinin ardından Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek lider tamamlayan Belçika, turnuvaya tutuk başlasa da sonradan ritmini buldu.
Gruptaki ilk iki maçında yalnızca 1 gol kaydeden ve bu golü de Mısırlı savunma oyuncusu Hany'nin kendi kalesine atmasıyla bulan Belçika, eleme turlarında ise adeta vites yükseltti. Senegal'i uzatmalarda 3-2, ev sahibi ABD'yi ise 4-1 mağlup eden Rudi Garcia'nın öğrencileri, son 3 maçta rakip fileleri tam 12 kez havalandırdı.
REKABETTE İSPANYA ÜSTÜNLÜĞÜ
İki ülke arasında bugüne kadar oynanan 11 resmi karşılaşmada İspanya'nın üstünlüğü göze çarpıyor. Bu maçların 6'sını İspanya kazanırken, Belçika yalnızca 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Taraflar arasındaki 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Dünya Kupası tarihindeki randevularda ise denge dikkat çekiyor. 1986'da Belçika penaltılarla tur atlayan taraf olurken, 1990'da İspanya sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
GÖZLER GOLCÜLERİN DÜELLOSUNDA
Kritik çeyrek final öncesinde her iki takımın golcüleri de form grafikleriyle dikkat çekiyor.
İspanya'nın en önemli hücum silahı turnuvada 4 gol atan Oyarzabal olurken, Belçika cephesinde ise 3 gollü Romelu Lukaku'nun yanı sıra 2'şer golü bulunan Trossard, De Ketelaere ve Tielemans öne çıkıyor. Geride kalan maçlarda İspanya toplam 9 kez gol sevinci yaşarken, Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı.