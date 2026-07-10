Yarı final için dev düello! İspanya ile Belçika kozlarını paylaşacak

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Futbolseverler dev mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

İSPANYA KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Turnuvaya H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları beraberliğiyle başlayan İspanya, savunma performansıyla dikkat çekiyor. Grubun devamında Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 mağlup eden "Matadorlar", kalesinde gol görmeden grup lideri oldu.

Eleme turlarında Avusturya'yı 3-0'la geçen, son 16 turunda ise Portekiz'i 90+1'de bulduğu golle 1-0 mağlup eden kırmızı-sarılı ekip, 5 maç sonunda kalesini gole kapatan tek takım olarak öne çıkıyor.

BELÇİKA SONRADAN AÇILDI: 3 MAÇTA 12 GOL

G Grubu'nu Mısır ve İran beraberliklerinin ardından Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek lider tamamlayan Belçika, turnuvaya tutuk başlasa da sonradan ritmini buldu.

Gruptaki ilk iki maçında yalnızca 1 gol kaydeden ve bu golü de Mısırlı savunma oyuncusu Hany'nin kendi kalesine atmasıyla bulan Belçika, eleme turlarında ise adeta vites yükseltti. Senegal'i uzatmalarda 3-2, ev sahibi ABD'yi ise 4-1 mağlup eden Rudi Garcia'nın öğrencileri, son 3 maçta rakip fileleri tam 12 kez havalandırdı.

REKABETTE İSPANYA ÜSTÜNLÜĞÜ

İki ülke arasında bugüne kadar oynanan 11 resmi karşılaşmada İspanya'nın üstünlüğü göze çarpıyor. Bu maçların 6'sını İspanya kazanırken, Belçika yalnızca 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Taraflar arasındaki 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Dünya Kupası tarihindeki randevularda ise denge dikkat çekiyor. 1986'da Belçika penaltılarla tur atlayan taraf olurken, 1990'da İspanya sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

GÖZLER GOLCÜLERİN DÜELLOSUNDA

Kritik çeyrek final öncesinde her iki takımın golcüleri de form grafikleriyle dikkat çekiyor.

İspanya'nın en önemli hücum silahı turnuvada 4 gol atan Oyarzabal olurken, Belçika cephesinde ise 3 gollü Romelu Lukaku'nun yanı sıra 2'şer golü bulunan Trossard, De Ketelaere ve Tielemans öne çıkıyor. Geride kalan maçlarda İspanya toplam 9 kez gol sevinci yaşarken, Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı.